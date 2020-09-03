Эксперты выяснили, какой цвет волос повышает риск рака

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03.09.2020, 23:55, Новости дня

Во время исследования обнаружилось, что женщины, которые используют стойкую краску для волос в домашних условиях, не подвергаются большему риску большинства видов рака. Но небольшое увеличение все же существует для некоторых видов. Кроме этого, было обнаружено, что на вероятность развития того или иного рака влияет естественный цвет волос.

Учеными были проанализированы данные 117 000 женщин из Бостона, США. В начале исследования у испытуемых не было рака. Наблюдения, которые длились в течение 36 лет, показали, что использование краски для волос не увеличивало риск рака головного мозга, мочевого пузыря, иммунной системы, крови, почек и легких.

Повышение риска для базальноклеточного рака кожи было зафиксировано у тех женщин, которые от природы имеют светлые волосы.



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