 

Специалистами была изучена самая глубокая пресноводная пещера на Земле

03.09.2020, 23:55, Новости дня

При помощи использования недавних геофизических исследований Границкой бездны на территории Чешской Республики специалистам удалось проследить систему траншеевидных пещер.

По словам ученых, их открытие может рассказать об общем расположении скал, минералов, пещер и долин, которые расположены ниже. Согласно предположениям экспертов, Бездна Границкая простирается намного глубже, чем считалось ранее.

Выводы специалистов основаны на многочисленных типах геофизических данных, которые включают измерения с помощью гравиметра, а также данные проверки электропроводности и естественных геомагнитных полей в недрах Земли.



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