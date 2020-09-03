Эксперты: отравление Алексея Навального – это тест для Запада

03.09.2020, 23:46, Новости дня

Бывший посол США в России, а ныне эксперт Атлантического совета Александр Вершбоу ( Alexander Vershbow) считает, что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоит Кремль. Об этом он заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки».

«Очевидность ответственности российского государства за случившееся сейчас, когда немецкие ученые определили, что именно “Новичок” был использован против Навального, бесспорна. Это делает ситуацию гораздо более серьезной, чем до установления этого факта. Поэтому, я думаю, решительный международный ответ определенно требует, как минимум, того, чтобы были призваны к ответственности сотрудники российских служб безопасности и российское политическое руководство. Они должны стать объектами дополнительных персональных санкций, таких как запрет на выдачу виз и замораживание зарубежных активов. Конечно, многие из этих людей уже могут быть под санкциями из-за отравления Скрипалей или других действий России в последние годы. Я думаю, что может также потребоваться рассмотрение дополнительных экономических санкций. Прежде всего в отношении «Северного потока-2». Германия продолжает утверждать, что это коммерческий проект и не должен подлежать санкциям. Но, я думаю, на данном этапе, учитывая вопиющее поведение россиян, Германии необходимо пересмотреть эту позицию», – считает Александр Вершбоу.

Александр Краутер (Alexander Crowther) – профессор из Международного Университета Флориды также считает, что за отравлением Алексея Навального «Новичком» стоит Кремль. Эксперт отмечает: Москва всегда устраняла ненужных ей людей, а также политических противников, например, убийство Бориса Немцова, отравление Скрипалей в Великобритании.

«Все, кто выступает с критикой России, являются плохими парнями с точки зрения Кремля. С 2000 года были убиты Владимир Пасечник, бывший советский микробиолог, работавший в Великобритании; отравлен полонием бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко; Борис Немцов убит в центре Москвы; Лесин забит до смерти в Вашингтоне. В прошлом году в Германии был застрелен один из чеченских лидеров. Почему отравление Навального произошло именно сейчас? Навальный был полезным инструментом для российского правительства. Мол, “эй, смотрите, у нас демократия. У нас есть выборы. Посмотрите, у нас даже есть оппозиционеры”. Но теперь, когда Путин непопулярен на родине, роль Навального существенно изменилась. Вместо полезного он стал головной болью. Я опасаюсь одной вещи: что это отравление сойдет России с рук. Великобритания занята внутренними делами. Соединенные Штаты заняты внутренними делами. Германия не хочет прямо сейчас вступать в такую конфронтацию с Россией».

Старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер (Michael Carpenter) называет отравление Алексея Навального «варварским актом», и отмечает, что класс химического агента нервнопаралитического действия указывает на то, что за этим стоят власти России.

«Для меня немыслимо, чтобы подобная операция могла быть проведена без разрешения на самом высоком уровне в Кремле, включая президента Владимира Путина. Используя нервнопаралитическое вещество, такое как «Новичок», российская власть очевидно хотела обозначить почерк. Они хотели, чтобы мир осознал, что именно Москва стоит за этим отравлением, что она останется безнаказанной и что она может осуществить подобную операцию. Почему Лукашенко на встрече с Мишустиным заявил, что отравление Навального – фейк? Он пытается отвлечь внимание от подавления протестного движения в своей собственной стране. И поэтому любая тема, отвлекающая мировые СМИ от происходящего в Беларуси и от усиления протестного движения, идет ему на пользу. Поэтому он придумал какое-то безумное заявление, надеясь, что оно привлечет внимание и что мы поговорим об этом сейчас с вами, а не о том, что он пытается подавить подлинное национальное пробуждение», – считает Майкл Карпентер.

Александр Вершбоу в свою очередь добавляет, что Россия вряд ли согласится на проведение какого-либо расследования по факту отравления Алексея Навального.

«Я не думаю, что Москва согласится, что Москва проведет расследование, вызывающее доверие. Я думаю, что тот факт, что доказательства были настолько ясны для немецких ученых, уже ясно показывает, кто несет ответственность. Россия, как и следовало ожидать, через свои пропагандистские СМИ, продвигают свой обычный нарратив, все отрицая. Расследование, как таковое, может быть не самым важным. Более важным является привлечение к ответственности российского государства и российского политического режима за такое недопустимое поведение», – отмечает бывший посол США в России.

По его словам, отравление Алексея Навального является тестом для Запада в вопросе привлечения к ответственности виновных. Он считает, что существует вероятность того, что страны Запада выступят с единым ответом.

Бывший посол США в России, однако, отмечает, что жесткий ответ Запада на отравление Алексея Навального может быть осложнен тем, что США и ЕС также пытаются убедить Кремль не вмешиваться в Беларусь военным путем и поддержать политический процесс, который привел бы к новым выборам или нахождению другого приемлемого для белорусского народа решения.