 

Лига наций УЕФА. Сборная Украины стартовала с победы

03.09.2020, 23:20, Новости дня

3 сентября футбольная сборная Украины завершила победой свой первый матч в Лиге А, высшем дивизионе Лиги наций. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Поединок проходил во Львове без зрителей на стадионе.

Подопечные Андрея Шевченко первыми открыли счет – на 14-й минуте отличился Андрей Ярмоленко.

Через 27 минут швейцарец Гарис Сеферович забил мяч в ответ.

Победный гол на 68-й минуте забил украинец Александр Зинченко.

Итоговый результат – 2:1 в пользу сборной Украины.

Следующий поединок в своей группе А4 украинцы проведут 6 сентября в Испании с местной сборной. Сегодня испанские футболисты сыграли в Штутгарте с Германией вничью 1:1.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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