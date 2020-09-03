СБУ сообщила о многомиллионных хищениях при ремонте дорог в Донецкой и Кировоградской областях

03.09.2020, 23:20, Новости дня

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла и пресекла многомиллионные хищения при ремонте дорог в Донецкой и Кировоградской областях. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, в 2017 году Донецкий облавтодор заключил с местной строительной фирмой семь контрактов на ремонт междугородных и межобластных дорог. Сумма всех контрактов была более 16 млн гривен, рассказали в СБУ.

“Большую часть этих средств подрядчик присвоил путем внесения в проектно-сметной и технической документации ложных данных о качестве использованных материалов”, – рассказали в ведомстве.

В результате этой схемы бюджету Украины нанесли ущерб почти в 10 млн гривен.

Бывшему и действующему директорам строительной фирмы объявлено о подозрении

В Кировоградской области оперативники спецслужбы установили, что в 2020 году областное профильное государственное предприятие заключило подрядный договор с местной частной фирмой на ремонт дороги длиной четыре километра.

Во время ремонта дороги подрядчик использовал дорожное покрытие, которое не соответствует государственным требованиям.

По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты могли нанести ущерб областному бюджету более, чем на 15 млн гривен, подчеркнули в СБУ.