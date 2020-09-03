 

В Арктике было обнаружено джинсовое микроволокно

03.09.2020, 22:31, Новости дня

Во время нового исследования в Арктике были найдены микроскопические волокна из синих джинсов.

Как утверждают ученые, в районе Великих озер на границе Канады и США и вокруг них джинсовые волокна составляют почти четверть микроволокон, а также пятую часть фрагментов одежды на Канадском Арктическом архипелаге. Эксперимент показал, что только за одну домашнюю стирку удаляются около 50 000 микроскопических фрагментов джинсовой ткани. Во время новой работы джинсовое микроволокно было найдено в пищеварительном тракте вида рыбы, взятой из Великого озера.

Когда крошечные волокна достигают океана, они поедаются планктоном и моллюсками, а в будущем могут быть потреблены и людьми.   



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