США ввели санкции против 11 компаний, способствующих экспорту иранской нефти

03.09.2020, 22:25, Новости дня

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении 11 иностранных компаний, подозреваемых в содействии экспорту нефти, нефтепродуктов и нефтехимии из Ирана в нарушение американских санкций.

Министерство финансов заявило о введении санкций в отношении шести компаний, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и Китае. По словам ведомства, эти компании обеспечивают транспортировку и продажу иранской нефтехимии и оказывают поддержку гонконгской компании Triliance Petrochemical, которая находится под санкциями со стороны США.

Государственный департамент также наложил санкции на пять компаний за участие в сделках, связанных с нефтяной и нефтехимической промышленностью Ирана. В санкционный список также попали три руководителя этих компаний.

«Наши сегодняшние действия подтверждают твердое намерение США лишить иранский режим финансовых ресурсов, необходимых для разжигания терроризма и других дестабилизирующих действий», – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Санкции предусматривают заморозку активов данных компаний в США и запрещают американским гражданам вести с ними дела.

Под санкции попала иранская компания Zagros Petrochemical, которая, как сообщило Министерство финансов, согласилась продать Triliance сотни тысяч тонн иранской нефтехимии в этом году.

В январе гонконгский брокер Triliance попал под санкции в связи с переводом суммы, эквивалентной миллиону долларов, в National Iranian Oil Co в качестве оплаты за иранские нефтепродукты.

Минфин также все в санкционный список компании из ОАЭ Petrotech и Trio Energy, гонконгские Jingho Technology и Dynapex Energy, а также китайскую Dinrin, которые действуют в качестве подставных компаний для Triliance и Zagros.

«Иранский режим использует доходы от продажи нефтехимических продуктов для финансирования терроризма и проведения дестабилизирующей внешней повестки», – напомнил министр финансов Стивен Мнучин.