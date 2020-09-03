 

Садовой: В мэрии Львова коронавирусом заболели 75 человек

03.09.2020, 21:58, Новости дня

Во Львовском городском совете за время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 75 сотрудников. Об этом 3 сентября сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

“Завтра собираем сессию, поэтому хочу публично акцентировать на некоторых вещах. Сначала цифры. В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек. Из них 45 уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. 30 человек находятся на больничном. Это 1,8% от общего количества работников”, – заявил Садовой.

Он отметил, что в городском совете на COVID-19 протестировали половину работников.

Садовый рассказал, что завтрашняя сессия городского совета состоится в помещении Шевченковской райадминистрации. На сессии будут присутствовать только депутаты и те, “от кого напрямую зависит процесс”.

Про COVID-19 у Львівській міській раді. Завтра збираємо сесію, тому хочу публічно акцентувати на деяких речах….

Posted by Андрій Садовий on Neljapäev, 3. September 2020

По состоянию на 3 сентября коронавирус в Украине уже выявили у 128 228 человек. Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710, выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек.

Во Львовской области с начала вспышки зафиксировали 15 116 случаев инфицирования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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