Опубликован текст предложенного Сербии документа о признании Косова

03.09.2020, 21:48, Новости дня

На переговорах в Вашингтоне сербской стороне предложили документ, в котором говорится, что что Сербия и Косово должны «взаимно признать друг друга», текст части документа опубликовала в сербская газета «Вечерне новости».

«Пункт 10 документа гласит: Обе стороны обязуются на обоюдное признание, защиту этнических меньшинств, реституцию имущества, решение статуса государственных официальных лиц, как и согласование открытия канцелярий по защите меньшинств, которые будут составлять ежегодные отчеты», – передает ТАСС.

Ранее в четверг президент Сербии Александр Вучич и премьер самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти прибыли в Белый дом на переговоры. При этом США на переговорах потребовали от президента Сербии признания независимости Косово. Однако Вучич отверг предложение США.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.

Летом лидер Косово отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта с Сербией из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.