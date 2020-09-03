 

Опубликован текст предложенного Сербии документа о признании Косова

03.09.2020, 21:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинНа переговорах в Вашингтоне сербской стороне предложили документ, в котором говорится, что что Сербия и Косово должны «взаимно признать друг друга», текст части документа опубликовала в сербская газета «Вечерне новости».

«Пункт 10 документа гласит: Обе стороны обязуются на обоюдное признание, защиту этнических меньшинств, реституцию имущества, решение статуса государственных официальных лиц, как и согласование открытия канцелярий по защите меньшинств, которые будут составлять ежегодные отчеты», – передает ТАСС.

Ранее в четверг президент Сербии Александр Вучич и премьер самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти прибыли в Белый дом на переговоры. При этом США на переговорах потребовали от президента Сербии признания независимости Косово. Однако Вучич отверг предложение США.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.

Летом лидер Косово отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта с Сербией из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Трамп выдвинул участника операции против Югославии на должность посла в Германии

10.07 / Great Wall выпустит новый внедорожник под маркой WEY

13.08 / В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли с обысками

29.08 / В США подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19. Второе инфицирование пациент перенес тяжелее

02.09 / Отказ митрополиту Кондрусевичу во въезде угрожает религиозному миру в Беларуси

02.07 / ЭИСИ привел новые успешные практики по борьбе с коронавирусом

25.07 / Боярский отреагировал на победу «Зенита» в Кубке России

12.08 / Медики в Минске вышли на акцию против насилия

31.08 / Военные учения на Гродненском направлении в Белоруссии перешли в активную фазу

25.08 / Рада поручила Кабмину разработать эскиз большого герба Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска