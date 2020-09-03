Общество: Как «калужское чудо» работает на людей

03.09.2020, 21:08, Новости дня

Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и.о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД.

– К Саше, все к Саше, – торопят и.о. губернатора Калужской области Владислава Шапшу и его коллег. – Фото с Сашей на память!

Саша – скелет на заводе по производству имплантатов, два года назад разместившемся близ Обнинска, Калужская область. Инвесторы – европейские, в основном Венгрия. На Саше показывают, как работают титановые заменители костей и суставов. Теперь их здесь делают и из отечественного титана: пандемия заставила владельцев искать не только рабочие руки, но и поставщиков сырья поближе, без проблем с пересечением границ.

– Глобализация глобализацией, а границы границами, – констатирует Шапша. – Как хорошо все звучало: «Не надо ничего своего в своих странах создавать, есть же общеевропейские центры. Один специализируется на одном, другой – на другом, третий – на третьем». Но когда границы закрылись, оказалось, что у кого-то этот центр есть, а у остальных – нет. Поэтому вопросы, связанные с локализацией производств – что в автопроме, что в фармацевтике, что во многом другом, – вышли на первый план во всем мире. Что и наблюдаем – вот, даже на Саше…

Отдав должное Саше, Шапша задерживается около свежей разработки. Не протезами едиными: компактный электрокардиограф – приложил два пальца, за минуту получил результат, который можно тут же отправить специалисту для скорейшего прочтения и диагностики.

– Хоть в Калугу, хоть в Москву, – говорит и.о. губернатора. – Для медицины на селе, например – отличная вещь.

Это и десятки других предприятий составляют фундамент экономики Калужской области, построенный в регионе за последние годы. Максимальная привлекательность для отечественных и зарубежных инвесторов, конструктивные отношения власти и бизнеса… И как результат – треть объемов отечественного автомобилестроения по регионам, не считая всего остального. Шапша – некогда мэр Обнинска, а с февраля и.о. губернатора – высоко оценивает результаты последних десятилетий в области.

– Мы все много работали, чтобы создать новый тип экономики – привлекательный, в том числе, и для иностранных инвесторов. Это позволило нам быть достаточно гибкими и мягко проходить кризисы, включая коронавирусный. Очень важно, когда экономика позволяет защищать жителей региона от серьезных ударов.

– А она позволяет?

– Да, – уверен Шапша.

Конечно, по экономике просадка есть и в Калужской области, как и везде. Особенно там, где ее не может не быть: тот же автомобильный рынок. Но сельское хозяйство в регионе дало плюс 15%. И логистика – плюс 50%. И фармация, и многое другое.

– Если первое полугодие вышло на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то за семь месяцев отставание – 1,6%. Всего лишь, – указывает Шапша. – Скомпенсировали. Думаю, по итогам года выйдем на небольшой рост. В ноль – уж точно…

И.о. губернатора любит напоминать, что продукцию Калужской области знает вся страна – от автомобилей до бытовой техники, приборов, оборудования, транспортной техники, компьютеров, фармацевтики:

– Эпидемия бросила нам достаточно серьезный вызов – но и показала, что мы устойчиво стоим на ногах. Да, мы принимали очень взвешенные решения. Почти все предприятия были открыты. Мы приняли серьезные меры, вместе с руководителями предприятий, чтобы был соблюден санитарный режим.

– А рост заболеваемости на предприятиях…

– В том-то и дело, что роста нет, – отвечает Шапша. – Даже наоборот. Более жесткие требования, правильная организация производства – все это позволило снизить количество заболевших. На заводах практически никто не болел. Это серьезный результат. И если вам угодно сомневаться в отечественных данных, то уж точно не стали бы лукавить наши иностранные партнеры. Они считали, тестировали – и на «Фольксвагене», и на «Пежо», и где только не… Везде наша статистика коррелировала с данными, которые инвесторы собирали на своих предприятиях.

Что касается новых промышленных объектов – то, как уверяет и.о. губернатора, инвесторы интерес к Калужской области не потеряли. Все, кто строил предприятия, продолжили строить.

Среди новых и расширяющихся – бумажная продукция. Комбинат от «Нестле», куда вложен не один миллиард рублей. Еда быстрого приготовления. И даже рыбоперерабатывающий комплекс. Хотя, казалось бы, где Калужская область, а где рыба. А вот: промышленный холодильник и мощности для переработки. Первая очередь – стоимостью в 3 миллиарда рублей.

В общем, наследство серьезное, грех жаловаться – подытоживает Шапша:

– И отказываться не нужно ни от чего. Надо идти вперед…

* * *

Что такое «вперед» – можно увидеть в технопарке Ворсино. Там и.о. губернатора подписывает соглашение с главой «Почты России» Максимом Акимовым – ранее вице-премьером российского правительства, а до этого вице-губернатором Калужской области. Тут, пожалуй, стоит процитировать полностью: «Меморандум о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта создания масштабного логистического центра – мегахаба АО «Почта России» на территории Калужской области». С инвестора и его партнеров – сотни миллионов, и не рублей, а «в эквиваленте». С региона – полное содействие, инфраструктура и подготовленные площади в Ворсино.

– Период пандемии показал: колоссальными темпами – даже быстрее, чем логистика – росла только электронная коммерция, – говорит Шапша. – И расти она будет. Мы видим настороженность людей. Скорее всего, ношение масок в общественных местах станет нормой – как еще до пандемии их носили в той же Японии, вне зависимости от эпидемиологической обстановки. Конечно, не хотелось бы – менталитет у нас другой. Но ведь победили же вирус.

– А победили?

– Победили, победили, – уверен Шапша. – Я помню прекрасно, как шел пик. И как мы наращивали коечный фонд: было 200 коек, стало 2200 – ИВЛ в достатке, на каждой кислород, и специалисты в достатке. Стресс, быстрая мобилизация. Президентские доплаты очень помогли. И мы в регионе сделали свои, тоже серьезные: 30-20-10 тысяч. Сложить 30 от нас, 50 от Владимира Владимировича… да плюс базовая зарплата врача – серьезный заработок. И это в одну смену, а можно работать и в две. Мы собрали людей со всей области и смогли купировать эту проблему – прошли пик, разорвали цепочку.

* * *

Школа №17 в Обнинске – из новейших в России, введена в строй в прошлом году. То есть, при мэре Шапше. Сейчас в новом статусе он приехал сюда на августовский педсовет – где, в числе прочего, пообещал в скором времени покончить со вторыми сменами по всей области, «как в Москве закрыли страницу с троллейбусами».

– Вы спрашиваете, за что бы губернатор Шапша мог бы поругать мэра Шапшу? – задумывается Владислав Шапша. – У нас хорошая практика: губернатор с мэрами не ругается, это одна команда. Указать на что-то можно, нет идеальных людей. Просто именно в Обнинске, и именно за последние пять лет, сделан очень большой рывок – реализованы огромные проекты, расширились городские границы, развивалась городская экономика.

Понятно, оговаривается Шапша, что сделано не все:

– Но и вы поймите правильно: существенные замечания в режиме вашего вопроса вычленить очень сложно. За пять лет город прирос на 10 тысяч человек, сейчас тут 120 тысяч. И рождались больше, чем умирали. И очень серьезный приток людей. Медицина, государственная и частная, предприятия, научные учреждения – сюда приехали очень многие со всей страны. Интересные зарплаты, а главное – комфортная жизнь. Город-стотысячник – со всеми преимуществами жизни в большом городе. Но без пробок, с хорошей экологией. И компактный: за три часа можно обойти, я так часто делал.

* * *

– Результат этой работы – той, что начинается прямо сейчас – может быть только один: сокращение сроков, – говорит Владислав Шапша. – Рассмотрение обращений, конкретные ответы на вопросы, решение проблем жителей – все это теперь будет проще и быстрее.

Неподалеку от администрации Калужской области открывается – совместно с АНО «Диалог», по поручению Владимира Путина – Центр управления регионом (ЦУР). Причем первый в стране. Причем первый в стране. «Все знаем, быстро решаем, не допускаем, информируем» – информирует таблица функций ЦУРа. Еще одно ключевое слово – «заблаговременно». Пока та или иная ситуация – от вывоза мусора до вызова врачей, от состояния дорог до графика транспорта, и так по десятку показателей – не стала критической.

И.о. губернатора Калужской области Владислав Шапша (фото: admoblkaluga.ru)

Впрочем, опыт общения с гражданами в соцсетях Шапша накопил еще в бытность мэром Обнинска. Наукограда – и, стало быть, города вольнодумного, с сильными либеральными традициями.

– Если ты обижаешься – все, ты в проигрыше. Сразу, – поясняет он. – А если ты выстраиваешь открытый диалог – тогда и ты слышишь, и тебя слышат. «Да, тут согласен, надо исправить», «нет, не согласен потому-то и потому-то», «согласен, но мы этого сейчас не сделаем, потому что ресурсов на это сегодня нет. Хватает на это и на это, а вот на это не хватает. Будем искать дальше, но сегодня не сделаем, и об этом вам честно говорим». Открытость, понятность, прозрачность и честность – залог успеха работы в таком городе как Обнинск. И в такой области, как Калужская…

Повышается не только качество управления, но и уровень обратной связи. Особенно, когда речь идет о чем-то очень серьезном. Буквально в вопросах жизни и прочего.

– Например, налаживание процессов – еще не завершенных – в клинической больнице №8 в Обнинске, – говорит и.о. губернатора. – Больница в какой-то момент стала точкой кипения для жителей. Они всегда получали сверхкачественную помощь. Когда качество просело, люди стали выражать недовольство. Хотя сейчас, с нынешней должности, я вижу, что другие больницы обладают куда меньшим потенциалом. Просто планка в Обнинске была высокой, привыкать к снижению сложно… Но мы увидели самую болевую точку – скорая помощь: долго стали возить людей. И теперь у нас не две-три бригады, как несколько лет назад, а шесть. Простимулировали, сделали доплаты – этой проблемы сейчас нет, работают устойчиво.

Или, продолжает Шапша, тот же ремонт дорог и его качество:

– У тебя глаз на затылке нет. Все косяки, которые допустили подрядчики, ты не увидишь. А люди увидят. Снимут и покажут тебе – где клали асфальт в дождь, где асфальтируют яму, предварительно ее не выровняв. Конечно, видя такие посты, мы заставляли подрядчиков переделывать. А иногда – и по два раза. Заплатив только за выполненную работу.

– То есть, будь всегда онлайн – и все в порядке?

– Социальные сети – просто инструмент, – напоминает Шапша. – Главное, чтобы те критические замечания, которые мы оттуда вылавливаем, имели продолжение. В реальных делах. В разъяснении нашей позиции. Или в ее корректировке, если люди правы, а мы чего-то недоглядели. Не так просто: в день поступает более тысячи комментариев, нам физически не отследить. Для этого ЦУР и создается. [Система мониторинга] «Инцидент менеджмент», на основе которой работает Центр управления регионом, и другие источники позволяют составить планы, проконтролировать получение результата и дать обратную информацию людям.

* * *

– Скорость принятия решений изменилась. Скорость коммуникации – тоже, – констатирует Шапша. – Теперь, делая то, что мы делаем, – пусть самое хорошее – нельзя делать это молча. Не объясняя людям, что именно и зачем. Люди хотят понимать, что происходит. Если мы что-то строим, то надо рассказать, почему именно там и что это даст. Если планируем делать дороги – почему именно там, а не в другом месте…

Раньше – сделали и сделали, ну и хорошо. А теперь – больше прямого общения и меньше претензий на истину в последней инстанции, резюмирует и.о. губернатора Калужской области:

– Мы, конечно, все тут умные, образованные, талантливые и семи пядей во лбу. Но приписывать себе качества провидца – не стоит. Вот вам прозаичный пример: в 2006 году в Обнинске мы сделали первую парковку – в старом городе на улице Лермонтова. Хорошо же, когда парковка, если до этого машины на газонах стояли? Так вот, через десять лет мы эту парковку сломали – по просьбе жителей. Они сказали: «Мы вас не просили ее тут делать», что чистая правда. «А теперь здесь ставят машины все, кому угодно. А у нас в подъезде бабушки, у них машин нет. И нам не надо, чтобы здесь, перед нами парковались».

Это раз и навсегда приучает власть: прежде чем что-то делать – для людей, именно для людей! – надо не бежать и благодетельствовать, а спросить людей, нужно ли это им.

– Ну так сколько людей, столько и мнений.

– И есть большинство мнений, – говорит Шапша. – Если ты приходишь во двор и говоришь «Мы вам хотим сделать благоустроенную детскую площадку», то вполне можешь столкнуться с тем, что большинство скажет: «А нам не надо. Нам нужна тишина, и чтобы во дворе кустики росли». Очень часто так бывает. Спросите людей, что им надо – в таком виде или в другом? Сейчас или потом? И все получится.

Из того, что надо делать в любом случае, Шапша выделяет распространение «калужского экономического чуда» на территорию всей Калужской области. Районов тут 26, на севере предприятий больше, а юг региона в этом плане выглядит слабее.

– Когда ты приезжаешь в район, и там нет ни одного крупного предприятия, формирующего налоговую базу, – говорит и.о. губернатора, – а потребности у людей такие же, как и в другом районе…

– А межбюджетные отношения на что?

– Межбюджетка – это всегда деньги других людей, – отвечает Шапша. – Все вместе скидываемся в один котел, чтобы потом потратить. Если я у кого-то что-то забираю, то те, у кого я забираю, мне могут сказать: «Погоди секундочку, это же мы заработали, чего это ты забрал? Понимаем, что надо. Но почему вот столько?» Эти механизмы никогда не будут выглядеть для людей справедливыми, если все не будут вносить в котел примерно поровну, в пропорции. Задача и стояла, и стоит так, чтобы в каждом районе появлялись предприятия. Сельскохозяйственные, промышленные, логистические. Которые будут наполнять бюджет этого района примерно не хуже, чем у соседей. Есть проекты, которые позволят выровнять эту ситуацию. Главное – помнить: экономика – то, что позволяет нам решать другие вопросы.

Вопрос номер один для Шапши – областное здравоохранение. Это не значит, оговаривается и.о. губернатора, что все остальные – под номерами «два», «три» и так далее.

– Просто задача номер один – здравоохранение. Волнует людей больше всех.

Нет готовых рецептов – у меня их точно нет, – как сделать, чтобы все были довольны медициной. А вот как сделать, чтобы средства, которые есть: нацпроект, ФОМС, все что угодно – было максимально эффективно использованы, я представляю.

В качестве примера Шапша приводит недавнюю поездку в один из районов:

– Глава района говорит: «Нам бы отремонтировать то, это и еще пищеблок в районной больнице». Спрашиваю, сколько стоит ремонт пищеблока. «15 миллионов рублей». Хорошо, поехали смотреть. Дано: пищеблок. Отдельно стоящее убитое здание площадью не менее 100 квадратных метров. Внутри стоит одна четырехконфорочная плита – на которой замечательная женщина жарит замечательные котлеты. На сковородке. Я говорю: «Скажите, а сколько вы людей-то кормите? Сколько у вас коек?» «Десять». Десять человек? Мы на день рождения на шестиметровой кухне для большего количества людей готовим! Зачем для десяти человек стометровая площадь? За 15 миллионов можно больных из ресторана кормить – по индивидуальному заказу привозить каждому… Пошли в другое место, нашли комнатку, которую можно за пару сотен тысяч рублей отремонтировать и оснастить. Плита, холодильник, мойка, кафель – корми всех, никаких проблем!

– Оптимизировали, стало быть.

– Это слово обросло негативным смыслом, – считает Шапша. – А эффективно использовать средства – надо. Не нужно за 15 миллионов ремонтировать то, что не будет работать для людей на эту сумму никогда в жизни. И не нужно пытаться выманить высококлассного кардиолога на работу из Калуги в село. Даже если ему зарплату огромную предложить – ну не хочет он в село, хочет жить в большом городе.

А вот поставить в каждом селе миниатюрные ЭКГ-аппараты – вроде тех, что производят неподалеку от Саши-скелета, – обязанность областной власти, уверен Шапша. Точнее, одна из обязанностей:

– Чтобы везде была возможность снять ЭКГ и передать результат в областную больницу, этому самому кардиологу – не когда инфаркт-инсульт, а на стадии «что-то мне плохо», в порядке профилактики. И чтобы, если вдруг что, ближайшая скорая везла человека, причем по хорошей дороге – тоже наша обязанность. И чтобы у фельдшера на селе была оборудованная машина…

В конце концов, за годы создания «калужского экономического чуда» люди многое отдали и отдают для развития нашей экономики. Пора и экономике более эффективно поработать на людей.

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