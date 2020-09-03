Вирусы станет сложнее уничтожить по причине глобального потепления

03.09.2020, 21:05, Новости дня

По словам исследователей, вирусы, которые находятся в поверхностных водах, не способны выдержать воздействия солнечными лучами, высокой температурой и некоторыми микробами.

По словам экспертов, заставить вирусы эволюционировать может глобальное потепление. Это приведет к тому, что их станет сложнее уничтожить даже при помощи хлорки. Во время новой работы специалистами были изучены энтеровирусы, попадающие в окружающую среду из сточных вод. Их выживаемость напрямую зависит от способности противостоять негативным условиям.

Чтобы проверить, как на это влияет температура, ученые создали четыре штамма энтеровируса человека. Образцы эксперты поместили в воду разной температуры. Обнаружилось, что те вирусы, которые находились в теплой воде, оказались более устойчивыми к инактивации температурой и хлоркой.