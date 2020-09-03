Белый дом обеспокоен выводами об отравлении Навального

03.09.2020, 21:00, Новости дня

Белый дом выразил глубокую обеспокоенность в связи с выводами правительства Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

«Россия в прошлом уже использовала химические отравляющие вещества нервно-паралитического действия, и мы работаем с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в России, независимо от того, куда приведут доказательства, и ограничить финансирование их злонамеренной деятельности. Российский народ имеет право выражать свои взгляды мирно, не опасаясь возмездия любого рода, и в особенности не (возмездия) с применением химических веществ, – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани.

«Никто не вел себя по отношению к российскому правительству более жестко, чем действующий президент», – подчеркивается в заявлении.