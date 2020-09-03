МИД Украины: Украина не ведет подрывной деятельности против Беларуси

03.09.2020, 21:00, Новости дня

Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси, подчеркивается в комментарии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в связи с очередным обвинением в адрес Украины о вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Заявление главы МИД Украины размещено на сайте внешнеполитического ведомства республики 3 сентября. В нем выражен призыв к «белорусским друзьям и партнерам не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков».

Очередное обвинение о вмешательстве во внутренние дела Беларуси именуется «ложным».

На своей странице в Фейсбуке Дмитрий Кулеба ответил на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об украинских экстремистах, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации.

Кулеба отметил, что подобные заявления являются «плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову».

«Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. Россия, наоборот, заявляет, что уже направила некоторых своих «специалистов» в Беларусь и готова направить их еще больше. Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк», – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Как сообщает российское информагентство РИА «Новости», в среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия обладает подтвержденными сведениями о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с территории Украины.

«Подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и «Трезубец Степана Бандеры», есть и «С14», есть Национальный корпус, есть «Правый сектор». Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии», – утверждает Лавров.

По словам российского министра, всего в Беларуси сейчас находится около двухсот членов подобных группировок.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 сентября заявил, что на обстановку в стране «в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа».

«Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе», – сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Где же наемники?

По словам политического аналитика Бориса Кушнирука, заявления о двухстах украинских «экстремистах» в Беларуси выглядят попросту смешно.

«И что при этом делают белорусские спецслужбы, если двести «наемников» еще не схватили? И где они там прячутся – отстреливаются в лесах, болотах сидят? Это выглядит очень смешно, очевидно, заявление сделано для оправдания, почему белорусский народ выходит на улицы. Если бы эти «экстремисты» были в Беларуси, то они были бы. А их там, конечно, нет», – сказал Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт полагает, что заявления об «украинском следе» выгодны как белорусской, так и российской власти.

«Зачем это Лукашенко? Ему нужно доказательство того, что все, что он делает, делает правильно. Он не хочет отдавать власть и это уже якобы не белорусский народ устал от него, а это какие-то заезжие из Балтии и Украины подогревают белорусов на протесты», – подчеркивает Кушнирук.

Подобного рода заявления, по его словам, нужны и Кремлю – для оправдания возможного поглощения Беларуси.

«Звучит информация, что идет процесс аншлюса Беларуси путем создания единого государства с Россией, которое пока не работало, а теперь будет наполнено смыслом», – констатирует аналитик.

Александр Лукашенко в такой государственной конструкции получит некоторый временный статус, а возможный референдум пройдет по такой же схеме подсчета голосов, как и на президентских выборах, отмечает Кушнирук.

«То, что белорусский народ не признает легитимность Лукашенко, – это факт. Ты можешь на штыках, спецслужбах держать население и быть во власти, но это не та власть, которая позволяет быть уверенным», – уточняет эксперт.

Олеся Яхно-Белковская: в Кремле используют «белорусскую тему» против Украины

По мнению политолога Олеси Яхно-Белковской, украинская тема часто используется во внутриполитических российских конфликтах.

«Эту тему используют как часть курса и политики, которую проводит Россия, начиная с 2014 года – восстановления процесса собственной идентичности – не как части СССР –путем навязывания штампа о внешних врагах, которые хотят уничтожить РФ. Потому в Кремле не просто используют ситуацию, в которую загнал себя Лукашенко, но и используют «белорусскую тему» против Украины», – сказала Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По ее словам, в последние годы Беларусь пыталась балансировать в отношении Украины, выставляла свои «красные линии» и не разделяла полностью политику России.

«Это не просто потому, что Минск так любит Украину, а потому, что Лукашенко сам испытывал угрозу со стороны России. Но сегодня у него не осталось большого выбора для маневра, он сам добровольно полностью озвучивает линию России», – подчеркивает Олеся Яхно-Белковская.