Суд в Киевской области намерен провести видеоконференцию с “судом” в Севастополе

03.09.2020, 20:35, Новости дня

Фастовский горрайонный суд Киевской области принял решение провести по видеосвязи конференцию с “Гагаринским райсудом Севастополя” в оккупированном Крыму. Определение, датированное 21 августа, опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

“Поручить Гагаринскому районному суду Севастополя проведение видеоконференции и обеспечить возможность [фигуранту] принимать участие в деле в режиме видеоконференции, установив его личность”, – сказано в документе.

Дело касается преступлений в сфере хозяйственной деятельности, в частности, незаконного использования товарных знаков и фирменных наименований.

3 сентября суд в Фастове подтвердил изданию “Крым.Реалии” свое намерение провести видеоконференцию с “судом” в Севастополе.

“Принятие решения о проведении судебного заседания в дистанционном режиме видеоконференции между Фастовским горрайонным судом Киевской области и Гагаринским районным судом Севастополя направлено на обеспечение защиты основных прав человека – обвиняемого в уголовном производстве, который лишен возможности лично присутствовать в судебном заседании, в частности, права на доступ в суд и права на защиту (самозащита)”, – говорится в объяснении суда.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

“Суды” в оккупированном Крыму, согласно украинскому законодательству, не имеют полномочий вести судопроизводство.