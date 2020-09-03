 

Изготовленная при​ участии Украины ракета Vega вывела на орбиту более 50 спутников

03.09.2020, 20:35, Новости дня

С космодрома Куру во Французской Гвиане 3 сентября состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, которая была создана при участии Украины. Об этом в Facebook сообщает конструкторское бюро “Южное”.

Ракета-носитель Vega вывела на орбиту 53 микро- и наноспутника: семь микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов (малые искусственные спутники).

“Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначены для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование”, – отметили в бюро.

Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки четвертой ступени ракеты Vega, разработало украинское госпредприятие “Южное” и серийно производит Южный машиностроительный завод.

↓ Please scroll down for English ↓3 вересня 2020 року, о 04:51:10 за київським часом, з космодрому Куру у Французькій…

Posted by Yuzhnoye State Design Office on Kolmapäev, 2. September 2020

Видео запуска ракеты опубликовал YouTube-канал SciNews.

ВИДЕОВидео: SciNews / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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