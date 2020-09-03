Изготовленная при участии Украины ракета Vega вывела на орбиту более 50 спутников
03.09.2020, 20:35, Новости дня
С космодрома Куру во Французской Гвиане 3 сентября состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, которая была создана при участии Украины. Об этом в Facebook сообщает конструкторское бюро “Южное”.
Ракета-носитель Vega вывела на орбиту 53 микро- и наноспутника: семь микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов (малые искусственные спутники).
“Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначены для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование”, – отметили в бюро.
Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки четвертой ступени ракеты Vega, разработало украинское госпредприятие “Южное” и серийно производит Южный машиностроительный завод.
↓ Please scroll down for English ↓3 вересня 2020 року, о 04:51:10 за київським часом, з космодрому Куру у Французькій…
Posted by Yuzhnoye State Design Office on Kolmapäev, 2. September 2020
Видео запуска ракеты опубликовал YouTube-канал SciNews.
ВИДЕОВидео: SciNews / YouTube
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