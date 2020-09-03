 

Премьер Польши: С Россией диалог бесполезен

03.09.2020, 20:35, Новости дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий полагает, что диалог с Россией бесполезен, а Европа должна осознать враждебность этой страны. Об этом он написал в Twitter 3 сентября.

“Грузия – 2008-й, Крым и Донбасс – с 2014-го, МН17, Солсбери – 2018-й, Берлин – 2019-й, Навальный – 2020-й. Сколько тревожных звонков нам еще необходимо для того, чтобы наконец осознать, что мы имеем дело с враждебным режимом?” – написал Моравецкий.

Georgia 2008. Crimea & Donbas since 2014. MH17. Salisbury 2018. Berlin 2019. Navalny 2020. How many wake-up calls do we need to finally realize that we are dealing with a hostile regime? Dialogue, partnership, compromise – these are alien words to them. Time to draw conclusions.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 3, 2020

Министр выразил мнение, что такие слова, как “диалог”, “партнерство” и “компромисс”, для РФ чужды.

“Время сделать выводы”, – добавил он.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. В последние месяцы высказывается предположение, что РФ может начать наступление с территории Крыма, чтобы захватить контроль над дамбой Северо-Крымского канала, который до оккупации обеспечивал полуостров пресной водой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / НАСА зафиксировало одновременно два световых явления над Аляской

24.07 / ЕБРР готов увеличить объемы поддержки Украины

26.06 / По уголовному делу Абызова заочно арестовали двух новых фигурантов

06.07 / Появились данные о состоянии выжившего при крушении Ми-2 под Ростовом пилота

27.06 / Общество: Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

12.08 / Стало известно состояние певицы Легкоступовой после операции

31.08 / МИД ФРГ подтвердил приглашение на «срочную беседу» посла Белоруссии

15.07 / Конституционный Суд Украины анонсировал рассмотрение “антиколомойского” закона

03.09 / Трамп собрался лишить Нью-Йорк и Вашингтон финансирования

27.08 / Полиция открыла дело из-за решения Черновицкого горсовета не ужесточать карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска