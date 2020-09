Премьер Польши: С Россией диалог бесполезен

03.09.2020, 20:35, Новости дня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий полагает, что диалог с Россией бесполезен, а Европа должна осознать враждебность этой страны. Об этом он написал в Twitter 3 сентября.

“Грузия – 2008-й, Крым и Донбасс – с 2014-го, МН17, Солсбери – 2018-й, Берлин – 2019-й, Навальный – 2020-й. Сколько тревожных звонков нам еще необходимо для того, чтобы наконец осознать, что мы имеем дело с враждебным режимом?” – написал Моравецкий.

Georgia 2008. Crimea & Donbas since 2014. MH17. Salisbury 2018. Berlin 2019. Navalny 2020. How many wake-up calls do we need to finally realize that we are dealing with a hostile regime? Dialogue, partnership, compromise – these are alien words to them. Time to draw conclusions.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 3, 2020

Министр выразил мнение, что такие слова, как “диалог”, “партнерство” и “компромисс”, для РФ чужды.

“Время сделать выводы”, – добавил он.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. В последние месяцы высказывается предположение, что РФ может начать наступление с территории Крыма, чтобы захватить контроль над дамбой Северо-Крымского канала, который до оккупации обеспечивал полуостров пресной водой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).