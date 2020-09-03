Собчак объяснила, почему не общается со старшей сестрой

03.09.2020, 19:48, Новости дня

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему не общается со своей старшей сестрой Марией – дочерью политика Анатолия Собчака от первого брака.

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова выступала категорически против общения между сестрами, поскольку ревновала супруга к первой семье, приводит слова телеведущей ТВЦ.

«Я думаю, в основном это связано с позицией моей мамы. И когда с детства уже есть это напряжение, то сложно что-то изменить. Мне вообще до какого-то момента казалось естественным, что мы не общаемся. А сейчас мне бы очень хотелось с ней поговорить. Это же не моя вина, что мама так меня воспитывала и не хотела, чтобы мы общались», – сказала Собчак в шоу на YouTube «Честный развод».

В детстве ее мама говорила, что «вот сейчас Маша придет, а папа с ней будут больше времени проводить, чем с тобой», вспомнила Ксения Собчак.

Сейчас телеведущая не верит, что сможет наладить отношения со старшей сестрой, но все еще надеется на встречу.

Напомним, Ксения Собчак возглавила рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Телеведущей удалось заработать в соцсети 1,48 млн долларов.