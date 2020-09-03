Названо вредное для здоровья количество чая

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03.09.2020, 19:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВ чае содержится кофеин, потому следует употреблять не больше четырех чашек в день, сообщила диетолог Елена Соломатина.

«Чай – напиток весьма полезный, и практически нет ограничений. Но людям с повышенной нервной возбудимостью много чая пить не стоит, особенно крепко заваренного. Степень заварки играет большую роль. В чае содержится кофеин, и зачастую его больше даже в зеленом чае», – сказала Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Диетолог отметила, что в чае также содержатся витамины, антиоксиданты и аминокислоты, которые благотворно влияют на интеллектуальную деятельность, одновременно тонизируя и успокаивая, предостерегая от развития хандры и депрессии.

«Рекомендуют пить чай и при отравлениях из-за того, что он связывает токсины. Желательно пить не более четырех чашек чая в день, как и кофе, но это зависит от степени заварки, качества чая и человека, как он это переносит», – добавила Соломатина

Кроме того, диетолог порекомендовала заваривать этот напиток горячей водой, а не кипятком, чтобы не разрушать полезные компоненты.

Ранее Соломатина заявила, что фастфуд лучше употреблять в первой половине дня. Только в таком случае он никак не отразится на фигуре.



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