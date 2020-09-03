Бренд JAC привезет в Россию новый кроссовер S7

03.09.2020, 19:40, Новости дня

Новый китайский кроссовер JAC S7 в настоящее время проходит этап сертификации на российском рынке.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что в скором времени автомобиль появится в свободной продаже на рынке России. Премьера обновленного паркетника состоится уже к концу нынешнего года. Напомним, мировой дебют JAC S7 состоялся в 2018 году. На рынке Китая приобрести JAC S7 можно с 5-7-местным салоном в разных комплектациях. Из технических параметров следует отметить 1,5-литровый двигатель с турбиной на 174 л.с.

Кроме того, новинка также получит 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Минимальный ценник на JAC S7 в Китае составляет от 110 тысяч юаней. Топовая комплектация кроссовера доступна по цене около 140 тысяч юаней.