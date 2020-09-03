 

Бренд JAC привезет в Россию новый кроссовер S7

03.09.2020, 19:40, Новости дня

Новый китайский кроссовер JAC S7 в настоящее время проходит этап сертификации на российском рынке.

В свою очередь, эксперты прогнозируют, что в скором времени автомобиль появится в свободной продаже на рынке России. Премьера обновленного паркетника состоится уже к концу нынешнего года. Напомним, мировой дебют JAC S7 состоялся в 2018 году. На рынке Китая приобрести JAC S7 можно с 5-7-местным салоном в разных комплектациях. Из технических параметров следует отметить 1,5-литровый двигатель  с турбиной на 174 л.с.

Кроме того, новинка также получит 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Минимальный ценник на JAC S7 в Китае составляет от 110 тысяч юаней. Топовая комплектация кроссовера доступна по цене около 140 тысяч юаней.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Одесский припортовый завод продлил договор на переработку газа с действующим давальцем, чтобы избежать остановки

05.07 / Украина может получить от Евросоюза €1,2 млрд макрофинансовой помощи – Шмыгаль

02.07 / Российская компания потребовала от Google 10 млн рублей

30.07 / Заместитель Саакашвили Ольшанский заболел COVID-19

25.08 / Выявлен фактор, влияющий на летальный исход при COVID-19

16.08 / Гинцбург: Сотрудников центра Гамалеи не получится перекупить

13.08 / Познер рассказал о реакции Лукашенко на свою едкую реплику

09.07 / Министр финансов Украины: критическую стадию кризиса мы прошли

25.08 / Генерал МВД объяснил отсутствие магазина у автомата Лукашенко

02.07 / Рейтинг партии Зеленского упал ниже 30%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска