 

Компания Infiniti привезла в Россию купе Q60 с новым мотором

03.09.2020, 19:40, Новости дня

Премиальный японский бренд Infiniti сообщил о старте продаж на рынке РФ обновленного купе Infiniti Q60.

В частности, покупатели могут приобрести модель с 2-литровым агрегатом, который станет более продвинутым по сравнению с предшествующей 3-литровой установкой. В свою очередь, новинка Infiniti Q60 будет доступна по цене от 3,39 млн рублей. Предложенная комплектация имеет мощность 211 л.с., а также семиступенчатую автоматическую трансмиссию.

С такими параметрами разгон до 100 км в час достигается за 7,4 секунд, а максимальная скорость составляет 235 километров в час. В базовой комплектации применили ABS, систему стабилизации, экстренное торможение, светодиодные фары и ряд других продвинутых опций.



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