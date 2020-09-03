Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

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03.09.2020, 19:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в городе в полном объеме конгрессов и выставок при соблюдении эпидемиологических требований.

«С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве», – цитирует РИА «Новости» документ.

Напомним, в минувшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что «в течение буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум» удастся «окончательно победить коронавирус».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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