SpaceX запустила еще одну партию спутников для глобального интернета

03.09.2020, 19:07, Новости дня

3 сентября американская компания SpaceX с помощью космической ракеты Falcon 9 успешно запустила 12-ю серию из 60 интернет-спутников системы Starlink. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Запуск был произведен со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида.

Первая ступень Falcon 9, которая ранее уже использовалась для запуска, вернулась и на этот раз на размещенное в Атлантическом океане беспилотное судно Of Course I Still Love You (“Конечно, я все еще люблю тебя”).

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/vgB0dnTWaP

— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020

Спутники Starlink развернулись примерно через 15 минут после старта, рассказали в SpaceX.

Изначально запуск планировался на 30 августа, но из-за плохих погодных условий был отложен.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск провели 7 августа – на орбиту доставили 57 спутников Starlink и два вспомогательных спутника BlackSky.