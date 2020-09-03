 

Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова

03.09.2020, 19:07, Новости дня

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак в передаче “Честный развод”, которая выходит на YouTube-канале Agata Muceniece, заявила, что новая избранница ее экс-супруга, актера Максима Виторгана Нино Нинидзе кажется ей милой.

“Если они поженятся, буду рада. Мне кажется, у них настоящие чувства. Более того, они очень подходят друг другу”, – заявила ведущая.

По словам Собчак, они с Виторганом расстались из-за того, что у них были разные интересы и компании – его друзья не нравились ей, а ее знакомые не были интересны супругу.

Комментируя роман с будущим мужем, режиссером Константином Богомоловым, Собчак заявила, что он проявил инициативу первым – это случилось, когда их с Виторганом отношения были “на последнем этапе”.

“Он очень умный, обаятельный. Гораздо умнее меня. Но проблема, что он и сам так о себе думает”, – подытожила Собчак. 

ВИДЕОВидео: Agata Muceniece / YouTube

С 2013 года Собчак жила в браке с Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

13 сентября 2019 года Собчак вышла замуж за Богомолова. 

Виторган после развода с Собчак встречается с Нинидзе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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