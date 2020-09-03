Лерос: Зеленский сказал, что если меня не исключат, он распустит парламент

03.09.2020, 19:07, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал распустить парламент, если нардепа Гео Лероса не исключат из фракции “Слуга народа”. Об этом Лерос заявил в интервью “Цензор.нет”.

“Зеленский сказал [главе фракции “Слуга народа” Давиду] Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент. Мне так сказал очень надежный источник”, – рассказал нардеп.

Кроме того, по его словам, Зеленский лично звонил и Арахамии, и его заместителям с требованиям подписать документ об исключении Лероса.

“Еще Арахамия говорил замам фракции, что нужно отдельно предоставить для Офиса президента список тех депутатов, которые не подпишут исключение Лероса”, – добавил он.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии “Слуга народа” (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности главы Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.

1 сентября фракция “Слуга народа” приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал “агентом ГРУ Российской Федерации”. Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку “выполнять всю грязную коррупционную работу”.

“Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха”, – сказал депутат с трибуны парламента.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из фракции за критику президента, поскольку таким образом он перешел красную линию.

Об исключении Лероса из фракции “Слуга народа” объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.