 

Судно с 42 членами экипажа и 5,8 тыс. коров затонуло у берегов Японии

03.09.2020, 18:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЯпонские спасатели ведут поиски затонувшего во время тайфуна у берегов Японии грузового судна, на борту которого находились 42 моряка и 5 тыс. 800 коров.

Как информирует Associated Press, один из членов экипажа был спасен после того, как японский самолет заметил его в спасательном жилете и машущего рукой. Моряк сообщил, что успел надеть спасательный жилет и прыгнуть в море, следуя инструкциям о чрезвычайной ситуации на борту.

По словам регионального представителя береговой охраны Юичиро Хигаси, спасенный моряк, который в настоящее время госпитализирован, рассказал спасателям, что судно заглохло, затем перевернулось от удара мощной волны и затонуло.

Отмечается, что среди других членов экипажа корабля – 38 человек с Филиппин, двое из Новой Зеландии и двое из Австралии.

28 августа на Рыбинском водохранилище затонула баржа, пятерых спасли, двое пропали без вести. Через некоторое время было найдено тело одного матроса. На следующий день губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что нашли тело второго матроса.



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