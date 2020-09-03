Москва обратила внимание на «антироссийские спекуляции» после выборов в Черногории

03.09.2020, 18:08, Новости дня

В Черногории при подведении итогов парламентских выборов вновь оживились спекуляции насчет внешнего влияния на процессы внутри государства со стороны России, указал российский МИД.

«С сожалением отмечаем, что и на нынешнем ответственном этапе, когда местным партиям и партийным коалициям предстоит определить будущую конфигурацию законодательной и исполнительной власти, вновь оживились спекуляции насчет «внешнего влияния» на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России. Не исключены провокации», – говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела стран, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что ожидают аналогичного поведения от всех, «кому важна стабильность на Балканах».

«Рассчитываем, что завершение парламентской кампании в этой стране пройдет в мирной обстановке, без конфликтов, нагнетания напряженности и каких бы то ни было фобий», – отметили в министерстве.

На парламентских выборах в Черногории победу одержала правящая Демократическая партия социалистов президента страны Мило Джукановича, однако не набрала достаточно голосов для формирования кабинета.

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и «падении режима» Мило Джукановича.

Власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране. Позднее Джуканович согласился с результатами выборов и перешел в оппозицию.