СК Белоруссии возбудил 23 дела по заявлениям об угрозах должностным лицам

03.09.2020, 18:08, Новости дня

Следственный комитет Белоруссии возбудил 23 уголовных дела по заявлениям об угрозах применения насилия в отношении должностных лиц, сообщили в МВД республики.

«Сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета проводят активные мероприятия, направленные на установление причастных к насилию либо угрозам его применения в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности. В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Отмечается, что большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в интернете.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».