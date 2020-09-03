Добровольцы ВСКС прибыли в Ростовскую область для ликвидации последствий пожаров

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03.09.2020, 18:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинОтряд добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) прибыл в Тарасовский район Ростовской области для содействия пожарно-спасательным службам в ликвидации последствий лесных пожаров.

В данном районе на сегодня наиболее сложная ситуация – там еще существует угроза перехода огня на населенные пункты, от стихии пострадали 850 га районного лесничества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обученные ранее по специальным программам противопожарной подготовки студенты-спасатели ВСКС уже прошли инструктаж в штабе предупреждения и ликвидации ЧС и приступили к работе.

Ближайший населенный пункт – поселок Дубы находится в 2 км от места возгорания.

Помимо содействия спецслужбам в недопущении распространения огня, важнейшая задача добровольцев – организация при необходимости адресной помощи людям, чей дом, хозяйство пострадали в результате стихии.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области 14 человек пострадали и один погиб в результате лесного пожара. До этого сообщалось, что в Ростовской области загорелись дачные дома.



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