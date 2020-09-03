Американские войска продлят учения в Литве

03.09.2020, 18:05, Новости дня

В Литву в пятницу прибудут американские военнослужащие и танки, которые в течение двух месяцев будут дислоцированы у границы с Беларусью.

В среду вечером Литва сообщила, что американские войска будут переброшены из Польши для проведения заранее запланированных военных учений.

Учения носят «оборонительный характер и не направлены против кого-либо из соседей, включая Беларусь», подчеркнули литовские власти в своем заявлении.

Однако войска прибудут раньше и останутся в Литве дольше, чем указывалось до начала протестов в Беларуси.

Представитель литовской армии сообщил, что в миссии, которая начнется в пятницу и продлится до ноября, будут задействованы 500 американских военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.

29 июля министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил информагентству BNS, что в сентябре США отправят в страну контингент численностью от 300 до 1000 военнослужащих для проведения двухнедельных учений, которые должны начаться в середине месяца.

Эту информацию Кароблис повторил 4 августа в интервью общественному радио LRT.

Минобороны Литвы пока не дает комментариев.

По словам представителя литовской армии, в ежегодных учениях, которые пройдут с 14 по 25 сентября, также примут участие до 1 000 военнослужащих и военные самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.

Ведомство не сообщало о каких-либо планах по пребыванию этих сил в Литве после 25 сентября.

Ранее в этом месяце Кароблис заявил, что существует реальная опасность угроза отправки российских войск в Беларусь