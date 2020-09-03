Суд продлил арест Фургалу

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03.09.2020, 17:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинБасманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, еще на три месяца.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить обвиняемому Фургалу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 декабря», – огласила постановление судья Евгения Николаева, передает ТАСС.

«Фургал проверяется на причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области», – сообщила судья, оглашая постановление о продлении ареста.

В среду появились сведения, что СК РФ предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты краевой законодательной думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. 1 сентября стало известно, что Следственный комитет РФ продлил срок следствия по уголовному делу в отношении Фургала еще на пять месяцев.



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