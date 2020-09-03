Смоленская область и Росатом договорились о сотрудничестве

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03.09.2020, 17:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинГубернатор Смоленской области Алексей Островский провел рабочую встречу с гендиректором корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на 2020–2021 годы.

Встреча состоялась в Москве, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Сотрудничество направлено на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города атомщиков – Десногорска. Соглашение, в частности, предусматривает выделение средств из областного бюджета за счет налоговых отчислений предприятий ГК «Росатом» на реализацию мероприятий по совершенствованию социально-культурной, транспортной, медицинской, коммунальной инфраструктуры Десногорска, перечень которых будет утверждаться сторонами ежегодно.

Планируется, что на 2020-2021 годы сумма составит более 260 млн рублей. На выделенные средства в городе будут ремонтироваться школы и детские сады, дороги, организовываться пассажирские перевозки, проводиться модернизация уличного освещения. Также будет приобретена коммунальная и аварийно-спасательная техника, создана новая лаборатория на базе медико-санитарной части №135, выполнена часть работ в рамках реализации проектов по созданию «Атом-парка» и Музея под открытым небом.



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