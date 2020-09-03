Зеленский поручил упростить процедуру иммиграции IT-специалистов в Украину

03.09.2020, 17:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству усовершенствовать процедуру получения иностранными IT-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину. Об этом 3 сентября сообщает сайт Офиса президента.

Президент также поставил Кабмину задачу разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине.

Согласно указу главы государства, правительство с привлечением представителей государственных органов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и народных депутатов должно в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий.

В частности, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения заработных плат IT-специалистов, которые работают на IT-компании.

Также Зеленский требует усовершенствовать порядок проведения процессуальных действий в ходе уголовных производств с целью предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность IT-компаний.

Помимо этого, Кабинет Министров должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки IT-специалистов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

Бывший первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив 13 февраля 2019 года заявлял, что сфера IT формирует 4% ВВП Украины. Он отмечал, что в этой отрасли в Украине работает около 150 тыс. человек.

25 июня 2020 года Кабмин поддержал введение электронного резидентства в Украине. В Минцифры считают, что е-резидентами станут иностранные IT-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.