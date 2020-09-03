Британия назвала условия для возвращения РФ в G7

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03.09.2020, 17:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинДля возвращения в «большую семерку» – G7 – РФ необходимо «изменить свое поведение», сообщил официальный представитель канцелярии премьера Британии.

«Россия должна изменить поведение, прежде чем присоединиться к «семерке», – цитирует представителя офиса премьера Британии РИА «Новости».

Он пояснил, что российскому руководству нужно ответить на вопросы по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Мы преданы задаче работать с нашими международными партнерами, чтобы продемонстрировать, что использование запрещенного химоружия влечет за собой последствия», – сказал представитель британского премьера.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп выступил за возвращение РФ в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение РФ на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия РФ в саммитах G7.

МИД РФ заявлял об исчезновении у РФ желания присоединяться к G7.

В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для РФ самоцелью. Президент РФ Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.



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