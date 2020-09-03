 

Мишустин поручил проработать погашение долгов Минска за энергоносители

03.09.2020, 17:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПремьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас дали правительствам стран поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Минску, сообщил российский министр энергетики Александр Новак.

«Даны председателями правительств поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры с учетом достигнутых договоренностей, о которых сказал Михаил Владимирович Мишустин, о погашении задолженности в ближайшее время, которая была накоплена в этом году за поставки газа. Такие поручения даны», – сообщил Новак по итогам переговоров премьеров двух стран, передает РИА «Новости».

Переговоры премьеров прошли конструктивно, отметил министр. Обсуждались также и вопросы поставок электроэнергии с БелАЭС, главы правительств дали поручения профильным ведомствам проработать эту тему.

«Что касается непосредственно поставок электроэнергии, выработанной на Белорусской атомной электростанции, и в целом взаимоотношений в области электроэнергетики, они сегодня также затрагивались между двумя премьер-министрами в рамках переговоров. Также даны поручения на уровне министерств энергетики проработать вопросы, касающиеся работы наших электроэнергетических систем в условиях синхронной работы, в условиях ввода в эксплуатацию атомной электростанции», – сообщил Новак, говоря о запуске БелАЭС и о том, обсуждались ли вопросы расчета по кредитам и дальнейшего сбыта электроэнергии.

Как сказал министр, они с белорусским коллегой договорились, что в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая отработает все эти вопросы, передает ТАСС.

Новак также отметил, что Мишустин и Румас также говорили о переброске нефтепотоков из литовских портов на российский порт Усть-Луга в Ленобласти.

Между тем, российский премьер не стал раскрывать суть договоренностей и конкретные решения. Он подчеркнул, что российское руководство заинтересовано в том, чтобы вывести сотрудничество с Минском на более высокий уровень, взять лучшие практики обеих стран и реализовать их в отраслевом взаимодействии.

«Хотел бы поприветствовать решения, которые сегодня были приняты по нашим взаимным вопросам, связанным с оплатой энергоносителей. Мы достигли с вами всех договоренностей», – цитирует Мишустина БелТА.

Ранее в четверг Мишустин сообщал, что российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям.



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