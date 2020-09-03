МИД прокомментировал блокировку российских аккаунтов в Facebook и Twitter

03.09.2020, 16:48, Новости дня

МИД РФ призвал социальные сети Facebook и Twitter после блокировки аккаунтов из РФ пересмотреть свою политику для соблюдения международных норм, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на то, что социальные сети Facebook и Twitter в очередной раз заблокировали, а затем и удалили 18 аккаунтов и две страницы якобы российского происхождения под предлогом нарушения правил сервиса о недопустимости иностранного вмешательства», – передает ее слова РИА «Новости».

Администрация соцсетей, по словам Захаровой, обосновывает свое решение, рестриктивные меры выводами проведенного в отношении удаленных учетных записей расследования, которое якобы основывается на данных ФБР.

Она также отметила, что «авторов аккаунтов обвиняют в попытке внушить аудитории радикально левый взгляд, а также публикации критики в адрес обоих кандидатов в президенты США».

«Якобы уставлен факт так называемого скоординированого, неаутентичного поведения, то есть страницы распространяли контент российских информационных агентств, не уведомляя об этом читателя», – сказала Захарова.

«Это, конечно, сильные, в кавычках, аргументы, и мы понимаем, что не все так, как преподносится, и вряд ли такая сложная логическая цепочка могла послужить причиной для очередного цензурирования российского медиаконтента», – отметила представитель МИДа.

По ее словам, «создается впечатление, что американская сторона просто пытается удерживать на плаву любимую тему, вот эти спекуляции, которые, на наш взгляд, себя исчерпали и делают это специально в контексте предстоящих в ноябре выборов в США».

«Мы призываем интернет-платформы пересмотреть свою политику в сторону соблюдения фундаментальных международных правовых норм, демократических принципов в области обеспечения свободы слова и выражения мнения», – подытожила Захарова.

Она добавила, что Москва надеется на беспристрастную оценку действий корпораций компетентными международными структурами.

Ранее комитет Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

При этом МИД России не увидел реальных фактов в докладе Сената о «вмешательстве» РФ в выборы в США.

МИД РФ заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к приписываемым ей кибератакам на выборы президента США, так как не поддерживает каких-либо кандидатов в других странах.

В мае 2018 года была рассекречена часть доклада, в котором комитет Сената Соединенных Штатов по разведке обвинил Россию в стремлении повлиять на результаты американских выборов 2016 года, однако признал попытки «вмешательства» провальными.

В октябре 2019 года специальный комитет по разведке Сената Конгресса США заявил, что «Агентство интернет-исследований» якобы вмешивалось в выборы президента США в 2016 году по распоряжению российских властей.