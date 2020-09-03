Крупнейший за Уралом волейбольный центр введен в эксплуатацию в Новосибирске

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03.09.2020, 16:17, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКрупнейший за Уралом волейбольный центр на 5 тыс. мест, который примет мужской чемпионат мира по волейболу в 2022 году, введен в эксплуатацию в Новосибирске, информирует пресс-служба регионального правительства.

«Глава Новосибирской области Андрей Травников провел традиционную предсезонную встречу с игроками, тренерским составом и руководством волейбольного клуба «Локомотив <…> В ходе мероприятия губернатор вручил акт ввода в эксплуатацию регионального волейбольного центра руководству спортивной школы по волейболу», – передает сообщение ТАСС.

Первый матч на новой арене состоится 3 октября. В минувшем сезоне новосибирская команда впервые в своей истории выиграла чемпионат России.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра на 5 тыс. мест началось в 2018 году, его площадь – около 20 тыс. квадратных метров. Востребованность центра объясняется тем, что в Новосибирске базируется один из сильнейших волейбольных клубов РФ – «Локомотив», который неоднократно завоевывал медали российского волейбольного чемпионата и побеждал в кубке Европейской континентальной лиги. В 2017 году «Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России. Объект возводился в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В ноябре прошлого года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России. Спортивное событие примут 10 российских городов, в том числе Новосибирск.



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