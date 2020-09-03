 

США назвали срок выхода из ВОЗ

03.09.2020, 16:17, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинСоединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения в июле 2021 года, сообщил госдепартамент.

«Когда президент (США Дональд) Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более транспарентных и заслуживающих доверия партнеров. Выход станет действительным 6 июля 2021 года», – говорится в заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

В ведомстве уточнили, что с момента объявления Трампа власти США работают над поиском партнеров, которые возьмут на себя деятельность, которой ранее занималась ВОЗ.

Напомним, в мае Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая».

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. В то же время Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса и допустил разрыв отношений с Китаем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Под Приштиной сербы отметили праздник, посвященный победе над турками

11.07 / Политолог: Акцию в поддержку Фургала организовали его подчиненные

20.08 / Румынский певец показал свою гибель в прямом эфире

02.07 / Россия нарастила золотовалютные резервы

29.06 / Во второй тур президентских выборов в Польше выходят Дуда и мэр Варшавы

12.07 / В Украине возобновили работу 86% кафе и ресторанов – Шмыгаль

20.07 / Путин предложил Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края

22.07 / Студенты-добровольцы начали помогать ликвидировать последствия наводнения в Свердловской области

10.08 / США захотели ввести пошлины на российские удобрения

09.07 / Автоновости: Компания Mitsubishi повысила цены на пикап L200 в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска