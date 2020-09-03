Нардеп Палица предложил снизить налоги на зарплату, отменить НДС и заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал

03.09.2020, 16:17, Новости дня

В Украине у бизнеса много претензий к власти, потому что она не поддерживает предпринимателей, а только ограничивает их, заявил лидер партии “За майбутнє”, народный депутат Игорь Палица во время дискуссии на форуме предпринимателей в Сумах, сообщают “Українські новини”.

“Наше видение – проблемы бизнеса надо решать комплексно. Проблема, которая касается всех, – у людей нет возможности потреблять те товары и услуги, которые производятся на территории Украины. Так как уровень заработных плат чрезвычайно низок. Высокие налоги на зарплату, налог на прибыль, коррупционный НДС и значительные суммы, которые нужно заплатить при ввозе оборудования – все это делает нашу продукцию неконкурентоспособной. Но так как мы постоянно зависимы от указаний Международного валютного фонда, мы не можем ни снижать налоги, ни устанавливать приемлемые ставки по кредитам, чтобы развивать свой бизнес”, – считает политик.

Он рассказал, что “За майбутнє” разработала стратегию налоговых изменений, которая включает: снижение налога на заработную плату (вместо 18% налога на доходы физлиц и 22% единого взноса должен быть только один 18% налог); замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал и введение 9% налога на дивиденды от него; ликвидацию НДС.

Нардеп заявил, что ждет от бизнеса предложений по этому поводу и собирается вносить такие изменения в виде законопроектов.