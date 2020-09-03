Представитель НАТО заболел коронавирусом в Грузии

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03.09.2020, 16:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПредставитель Турции, участвовавший в грузинском городе Поти во встрече НАТО, организованной минобороны Грузии, заболел коронавирусом. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Во встрече принимали участие, помимо турецких представителей, делегаты США и Грузии, всего 13 человек.

Заразившийся госпитализирован в одну из грузинских инфекционных клиник.

В Грузии 1568 человек заболело коронавирусом, вылечилось 1279, скончались 19.

В августе Грузия пообещала, что грузино-американские учения «Достойный партнер» с участием стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса пройдут с учетом всех рекомендаций ВОЗ по обеспечению безопасности.



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