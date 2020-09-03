«Лидеры России» открыли Парк Побед в Эльбрусском районе

03.09.2020, 16:08, Новости дня

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – совместно с Клубом «Эльбрус» и администрацией Кабардино-Балкарской Республики открыли Парк Побед.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель Клуба Лидеров РФ «Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», директор департамента кадровой политики и развития персонала министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова и руководитель проекта «Восхождение на Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго Олег Жданеев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы живем в великой стране со славными традициями и историей. Сегодня мир интенсивно меняется, но потребность общества гордиться своей страной, ее историей и победами остается. Люди хотят вносить свой вклад в сохранение истории и развитие страны. Я уверен, что «Парк Побед» послужит новой возможностью для этого. Парк символизирует исторические, личные победы, а также Победу в Великой Отечественной Войне и юбилей 75-летия со дня Победы», – сказал Коков.

«У нас было много побед, таких, как борьба против террора внутри и за пределами нашей страны. Мы продолжаем борьбу с новым вызовом – пандемией. Наши герои – врачи справляются с этим вызовом, а ученые достойно ответили, создав вакцину. И конечно, хочется отметить победы наших спортсменов, детей, которые своими личными достижениями прославляют нашу страну. Я уверен, что нам есть кем гордиться. Хочу выразить слова искренней благодарности руководителю АНО «Россия – страна возможностей» Комиссарову Алексею, победителям конкурса «Лидеры России», Клубу Лидеров РФ «Эльбрус» за такую прекрасную инициативу, где каждый, кто восходит на вершины Эльбруса и своей жизни, может прийти сюда, повязать памятную ленту и помнить о своем вкладе в развитие нашей родной великой страны – России», – отметил он.

Парк Побед расположен на Поляне Нарзанов в Приэльбрусье и представляет собой четыре большие клумбы с березами, хвойными деревьями, кустарниками облепихи, малины и калины. В центре парка установлена двухметровая инсталляция образа горы Эльбрус, на которую каждый может повязать памятную «ленту победы».

На территории Поляны Нарзанов из-под земли бьют пять минеральных источников, а рядом располагается «тропа здоровья», которую совместными усилиями убирала группа «Лидеров России» первого сезона проекта «Восхождение на Эльбрус». Накануне суперфиналисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» подняли на вершину Эльбруса «Знамя Победы». Это восхождение было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и стало для восходителей символической мирной победой.

«Для каждого «победа» имеет свое значение. Эльбрус – самая высокая горная вершина РФ и Европы. И для многих, кто хотя бы раз пытался взойти на нее, она является символом победы над страхом и неуверенностью. Каждый посетитель парка сможет повязать на инсталляцию памятную ленточку о своей личной победе – и так выразить преемственность поколений, продолжения традиций и благодарности нашим предкам. Из достижений каждого человека складывается победа целого государства, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Комиссаров.

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали сообщество с одноименным названием. Клуб «Эльбрус» уже сейчас реализует более десяти социальных проектов, в которых участвуют 22 тыс. человек из 60 регионов страны.

«Сегодня мы открываем парк, как символ «побед». Давайте рассмотрим победы, со стороны добрых дел. Чем больше человек отдает, тем больше наполняется. Реальные дела для других – это философия клуба, возможность реализовать социальные проекты и делать больше добрых дел вместе. Один пример: этом году 34 участника из 30 регионов РФ, в том числе Кабардино-Балкарской Республики выполнили около 400 заявок благотворительной акции #Мывместе. А в прошлом году проект «Уроки лидерства» для школьников и студентов охватил более 19 000 молодых людей в 60 регионах. Спасибо руководству республики за возможность всем людям приезжать в Парк Побед, подпитываться энергией гор и двигаться дальше по пути добра», – отметила председатель клуба Лидеров РФ «Эльбрус» Дьяконова.