 

Киев заявил о готовности к жестким шагам в случае недружественных действий Минска

03.09.2020, 16:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКиев готов на более жесткие шаги, чем отзыв посла из Белоруссии, если Минск продолжит недружественные действия, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на украинское интернет-издание Gazeta.ua.

При этом МИД Украины отверг прозвучавшие со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинения во вмешательстве Киева во внутренние дела его страны, передает ТАСС.

«В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков», – говорится в опубликованном в четверг заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека. Также они обсудили возможные санкции против Минска.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Запад пытается использовать Белоруссию против России. По его словам, Соединенные Штаты спланировали и организовали беспорядки в республике, а европейцы «подыгрывают», но в ближайшее время Минск решит эту проблему.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.



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