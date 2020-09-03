 

Дегтярев предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести»

03.09.2020, 15:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен на федеральном уровне добиваться присвоения Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести».

Во время прямой линии с населением Хабаровского края, состоявшейся 1 сентября, глава региона сообщил, что в правительстве уже собирают пакет документов, передает «Восток-Медиа».

Отмечается, что врио губернатора уже подписал соответствующее обращение на имя главы государства Владимира Путина. Дегтярв выразил уверенность в том, что Комсомольск-на-Амуре станет «Городом трудовой доблести» уже в ближайшее время.

Вопрос о присвоении почетного звания Комсомольску-на-Амуре поднимался и ранее. С такой инициативой выходили городские власти, а активисты даже собрали подписи под обращением к президенту.

Однако, как сообщил Михаил Дегтярёв в ходе прямой линии, оказалось, данное обращение до президента так и не дошло.

«Меня рабочие на заводе спрашивают, мы же собирали подписи, я начинаю выяснять, куда они делись – они зашли в Правительство Хабаровского края и оттуда не вышли. Все, наверное, подумали, что президент не захотел присваивать. Я подобное письмо подписал, на встрече с президентом обязательно эту тему подниму и уверен, у комсомольчан есть все шансы получить звание города трудовой доблести», – сказал Дегтярев.

Также в ходе прямой линии Михаил Дегтярев уделил много внимания проблемам Комсомольска-на-Амуре, демонстрируя при этом глубокое погружение в тему.

Комсомольск-на-Амуре, являющийся главным промышленным центром региона и объявленный не так давно городом особого президентского внимания, в последнее время находился в состоянии перманентного управленческого кризиса, вызванного чередой политических конфликтов на муниципальном уровне.

Между тем в городе накопился целый ворох застарелых проблем, по поводу которых комсомольчане задавали вопросы главе региона. В ходе прямой линии Михаил Дегтярев дал ряд поручений соответствующим структурам краевого правительства, а также муниципальной администрации Комсомольска-на-Амуре.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Белый дом и демократы продолжают переговоры по пакету экономической помощи

06.07 / Гончаренко: Я был бы лучшим министром здравоохранения, чем Супрун

12.08 / Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах

02.07 / Избирком аннулировал 35 бюллетеней на участке, где сломал руку журналист «Медиазоны»

21.07 / Греция повысила боеготовность вооруженных сил из-за планов Турции

30.06 / Путин назвал Ржевский мемориал одним из лучших в странах бывшего СССР

13.08 / В Пермском крае подписали соглашение о создании ОЭЗ

23.08 / Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

22.07 / СБУ задержала бывшего силовика. Боевики обвиняли его в убийстве Захарченко

15.07 / Центризбирком Беларуси устранил двух реальных претендентов на победу на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска