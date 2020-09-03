Дегтярев предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести»

03.09.2020, 15:48, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен на федеральном уровне добиваться присвоения Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести».

Во время прямой линии с населением Хабаровского края, состоявшейся 1 сентября, глава региона сообщил, что в правительстве уже собирают пакет документов, передает «Восток-Медиа».

Отмечается, что врио губернатора уже подписал соответствующее обращение на имя главы государства Владимира Путина. Дегтярв выразил уверенность в том, что Комсомольск-на-Амуре станет «Городом трудовой доблести» уже в ближайшее время.

Вопрос о присвоении почетного звания Комсомольску-на-Амуре поднимался и ранее. С такой инициативой выходили городские власти, а активисты даже собрали подписи под обращением к президенту.

Однако, как сообщил Михаил Дегтярёв в ходе прямой линии, оказалось, данное обращение до президента так и не дошло.

«Меня рабочие на заводе спрашивают, мы же собирали подписи, я начинаю выяснять, куда они делись – они зашли в Правительство Хабаровского края и оттуда не вышли. Все, наверное, подумали, что президент не захотел присваивать. Я подобное письмо подписал, на встрече с президентом обязательно эту тему подниму и уверен, у комсомольчан есть все шансы получить звание города трудовой доблести», – сказал Дегтярев.

Также в ходе прямой линии Михаил Дегтярев уделил много внимания проблемам Комсомольска-на-Амуре, демонстрируя при этом глубокое погружение в тему.

Комсомольск-на-Амуре, являющийся главным промышленным центром региона и объявленный не так давно городом особого президентского внимания, в последнее время находился в состоянии перманентного управленческого кризиса, вызванного чередой политических конфликтов на муниципальном уровне.

Между тем в городе накопился целый ворох застарелых проблем, по поводу которых комсомольчане задавали вопросы главе региона. В ходе прямой линии Михаил Дегтярев дал ряд поручений соответствующим структурам краевого правительства, а также муниципальной администрации Комсомольска-на-Амуре.