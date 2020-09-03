Ученый объяснил появление ржавчины на Луне

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03.09.2020, 15:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинРжавчина (оксид железа) могла появиться на Луне вследствие воздействия на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы, рассказал заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

«Нанофазы железа в лунном реголите образуются в результате метеоритного удара, плавления и термовосстановления под воздействием ударной волны. Мы в институте провели такой эксперимент, получили и доказали это. Затем нанофазное железо под воздействием водорода и земного кислорода начинает постепенно окисляться в течение миллионов лет», – цитирует РИА «Новости» Слюту.

Он также пояснил, откуда на Луне взялись вода и кислород, необходимые для окисления железа. Молекулы воды на поверхности Луны появляются за счет падения комет, которые могут содержать до 15% льда, а также взаимодействия солнечного водорода и кислорода, приносимого метеоритами. 90% молекул воды распадаются под воздействием космических факторов, того же ультрафиолетового излучения, но оставшаяся часть прилипает к частицам лунного грунта.

«В результате происходит постепенное накопление воды», – сказал Слюта.

Кислород же попадает на Луну, помимо занесения кометами и астероидами, выдуваясь солнечным ветром из верхних слоев атмосферы Земли. Это происходит постепенно в течение сотен миллионов лет.

«Мы понимаем этот процесс. Заслуга наших зарубежных коллег в том, что они обнаружили этот оксид, который если там (на Луне – прим. ВЗГЛЯД) и присутствует, то в мизерных количествах. Если это так, то обнаружили еще один минерал, присутствующий на Луне. Видимо такой процесс идет окисления», – заключил Слюта.

Ранее сообщалось, что на первую российскую автоматическую лунную посадочную станцию «Луна-25», запуск которой назначен на октябрь 2021 года, начали устанавливать научные приборы.

Напомним, что новая математическая модель, разработанная учеными из Немецкого аэрокосмического центра и Университета Мюнстера, показала, что возраст Луны составляет 4,425 млрд лет, что на 85 млн лет меньше, чем предполагали ученые ранее.

Одна из самых распространенных и популярных теорий образования Луны говорит о том, что когда-то давно космическое тело размером с Марс врезалось в Землю, именно так обломки объединились и сформировали Луну.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, какими ресурсами богата Луна.



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