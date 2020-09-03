США отказались участвовать в глобальной инициативе по созданию вакцины от COVID-19

03.09.2020, 15:20, Новости дня

США заявили, что не будут участвовать в глобальной инициативе по созданию, производству и равному распределению вакцины от COVID-19, поскольку ведущую роль в этих усилиях играет ВОЗ.

Более 170 стран ведут переговоры об участии в Глобальном механизме по обеспечению доступа к вакцинам против COVID-19 – совместном проекте ВОЗ и других организаций.

«США продолжат работу с нашими международными партнерами, чтобы победить этот вирус, но нас не будут сдерживать многосторонние организации, находящиеся под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая», – заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

Президент Дональд Трамп объявил в июле, что он выводит США из ВОЗ, обвинив организацию в том, что она не справилась с эпидемией.

Госдепартамент заявил в среду, что в связи с этим администрация перенаправит 62 миллиона долларов, которые предполагалось перечислить ВОЗ в виде членских взносов за этот год, на выполнение своих обязательств перед регулярным бюджетом ООН.

Что касается усилий по разработке вакцины, то Сьюри Мун, содиректор Глобального центра здоровья в женевском Институте исследований по международным вопросам и развитию, заявила Washington Post, что когда США решают «не участвовать в каких-либо многосторонних усилиях по обеспечению вакцинами, это наносит настоящий удар».

Администрация Трампа запустила собственную инициативу по созданию вакцины против COVID-19, операцию «Сверхсветовая скорость» (Operation Warp Speed), направленную на поставку 300 миллионов доз одобренной вакцины к январю.

В рамках этой инициативы несколько фармацевтических компаний получили миллиарды долларов на разработку, производство и тестирование потенциальной вакцины.

«Действующий президент не пожалеет средств, чтобы новая вакцина соответствовала "золотому стандарту" FDA (Управление по контролю качества продуктов питания и лекарств США), была тщательно проверена на безопасность и эффективность и спасала жизни людей», – заявил Дир.