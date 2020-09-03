Наблюдатели: Россия увеличила поддержку «Группы Вагнера» в Ливии

03.09.2020, 15:20, Новости дня

Россия усилила материально-техническую поддержку ЧВК «Группа Вагнера», которая поддерживает базирующегося на востоке Ливии командира Халифу Хафтара.

Об этом говорится в докладе ООН, с которым ознакомились в Reuters.

В докладе независимых наблюдателей за соблюдением режима санкций, представленном в Комитет по санкциям в отношении Ливии Совета Безопасности ООН, но пока не обнародованном, также говорится, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Россия и Катар нарушали эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В докладе, переданном в ООН, говорится, что «прямая военная материально-техническая поддержка со стороны Российской Федерации ЧВК Вагнера и, возможно, других частных военных компаний… значительно возросла с января по июнь 2020 года».

В документе перечислены 338 «подозрительных полетов военных самолетов Российской Федерации из Сирии» в Ливию в период с 1 ноября 2019 года по 31 июля 2020 года.

В конфиденциальном майском докладе наблюдатели за соблюдением режима санкций сообщили, что базирующаяся в России «Группа Вагнера» имеет в Ливии до 1200 человек.

Ливия погрузилась в хаос после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году при поддержке НАТО. Страна расколота с 2014 года, при этом международно признанное правительство контролирует столицу Триполи и северо-запад Ливии, а Хафтар правит на востоке.

Хафтара поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Россия, а правительство в Триполи пользуется поддержкой Турции.