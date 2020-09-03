Зеленский хотел назначить отцу пожизненную стипендию

03.09.2020, 15:08, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский намеревался назначить своему отцу пожизненную стипендию в полтора прожиточных минимума, установленных в стране, сообщают СМИ.

На заседании правительства 2 сентября рассматривался вопрос о присвоении пожизненной госстипендии выдающимся деятелям образования, включая отца Зеленского Александра, пишет «Страна.ua».

Александр Зеленский работает заведующим кафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте. Стипендия для Зеленского-старшего, в случае принятия проекта президента, составила бы 2 тыс. 568 гривен (около 6800 рублей).

Кабинет министров снял с рассмотрения этот проект указа.

Напомним, Зеленский задекларировал суммарный доход всей семьи за 2019 год в размере 1 млн долларов.