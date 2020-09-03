 

Пашаев нашел оправдание Ефремову

03.09.2020, 15:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинАдвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, сообщил в суде, что преступление его подзащитного является неумышленным.

Пашаев отметил, что он знает, что такое гибель близких, так как вся его семья «погибла в ДТП – пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку», передает «Комсомольская правда».

«Папе было 45, маме 38, братьям – год, пять и 18, дяде – 22 (…) И то, я не хотел наказания. Это неумышленное преступление! Ну кто не пьет?», – добавил он.

Напомним, в четверг Ефремов признал вину в ДТП. Прокурор запросила для него 11 лет колонии общего режима.

Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, погибшего в аварии, заявили к актеру Ефремову иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова запросил компенсацию в виде 7,5 млн рублей.



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