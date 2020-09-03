В Европе нет норм, которые установила в Украине НКРЭКУ – глава “Укрэнерго”

03.09.2020, 14:55, Новости дня

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила на балансирующем рынке электроэнергии Украины ценовые ограничения (так называемые price cap), которые противоречат правилам рынка в европейских странах, заявил в интервью “Бизнес-Цензору” глава правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.

“Регулятор устанавливал нижний “прайскэп” для балансирующего рынка сначала на уровне 55%… В правилах рынков Европы нет такого нижнего лимита, когда станция, которая готова разгрузиться, не может выставить заявку на покупку профицитной электроэнергии ниже какого-то процента. В нормальных системах “прайскэпов” в принципе не существует”, – сказал он.

Кудрицкий добавил, что выступает за отмену такой практики.

“Не должно быть никакой нижней границы, за которую электростанция не может опуститься”, – подчеркнул руководитель компании.

В мае нардеп от “Батьтківщини” Алексей Кучеренко заявил, что ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии лежит в том числе на члене НКРЭКУ Дмитрии Коваленко. Нардеп отмечал, что члены комиссии, которую с ноября 2019 года возглавляет Валерий Тарасюк, могут быть причастны к схеме “торговли воздухом”, что привела к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний, в том числе и “Энергоатома”.

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало Нацкомиссию по энергетике в отсутствии своевременной реакции на перекосы на рынке электроэнергии, что приводить к накоплению долгов, пишет “Обозреватель”.