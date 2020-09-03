Ученые предложили закрыть водоемкие производства Крыма

03.09.2020, 14:48, Новости дня

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского считают необходимым пересмотреть отношение к водопользованию в Крыму и изучить возможность по закрытию водоемких производств и использовать сточные воды для водоснабжения полуострова в условиях ее нехватки, сообщили в пресс-службе университета.

«Ликвидировать водоемкие производства, рационально использовать воду, создать систему очистки сточных вод – такие меры по решению проблемы с нехваткой воды в Крыму предложили ученые географического факультета Крымского федерального университета», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По мнению ученых, главным сейчас для региона является рациональное использование имеющихся запасов воды.

«Для этого необходимо, в первую очередь, развивать и поддерживать маловодные производства. В сельском хозяйстве можно предлагать кредиты на самых выгодных условиях фермерам, использующим для полива экономное орошение», – приводятся в сообщении слова старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ Геннадия Самохина.

При этом ученые подчеркнули, что необходимо направить к потребителям воду из природных водоемов, которая сейчас вообще не используется. Так, только в долине реки Бодрак шесть озер общим объемом около 1 млн куб. м наполнены до краев. Также необходимо не допускать ухода сточных вод в море, необходимо их очищать и использовать.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма намерены использовать все возможные варианты решения проблемы дефицита воды в Симферополе и близлежащий районов. «Предложить меры, вплоть до самых фантастических по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала водохранилищ и покрытия зеркала воды различными способами. Попробуем все варианты», – отметил он.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя.

В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.