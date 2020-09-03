 

Путин сказал, к чему привело повышение суммы выплат по безработице

03.09.2020, 14:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин отметил, что благодаря повышению выплат по безработице на биржу труда пришли те, кто уже давно не работал. На этот факт он обратил внимание в ходе беседы с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олегом Николаевым.

«Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают», – цитирует ТАСС президента.

По словам Путина, уровень безработицы в Чувашии «ненамного, меньше процентного пункта, но тоже повыше, чем в среднем по России», а статистика поменялась за счет вновь вставших на учет по безработице.

«Но это везде так, не только у вас, это во всех субъектах так. Все-таки у вас чуть меньше процентного пункта, повторяю, но в целом безработица повыше», – констатировал Путин, отметив, что «здесь нет ничего необычного, ничего страшного». Тем не менее, он призвал врио главы региона обратить на это внимание.

По оценке президента, по основным показателям в Чувашии «все в порядке». «Ну, все никогда не может быть в порядке, но, во всяком случае, тенденция очень хорошая, позитивная по всем, повторяю, основным показателям», – сказал он.

Также Путина порадовало, что власти региона смогли трансформировать позитивные тенденции в экономике в социальную инфраструктуру. «У вас количество врачей на 10 тыс. жителей выше, чем в среднем по стране. У вас количество обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену тоже выше, чем по стране, это позитивный момент», – сказал он, отметив и обеспеченность дошкольными учреждениями.

Напомним, в начале августа сообщалось, что средний размер выплат на одного безработного в РФ в условиях пандемии вырос с 5 тыс. 880 рублей в феврале 2020 года до 8 тыс. 572 рублей в июле 2020-го.



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